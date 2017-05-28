Eşine kızdı, arabasını denize attı

Sarıyer sahilinde eşiyle tartışan kadın, araçtan çıkarak el frenini indirdiği otomobili denize doğru itti. Denize düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Haydar Aliyev Caddesi'nde sahilde, Ayşe K. ve eşi Veysel K. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Veysel K. araçtan inip uzaklaştı. Bunun üzerine Ayşe K. de araçtan indi ve el frenini indirdiği otomobili denize doğru itti.

Hareket etmeye başlayan otomobil denize düştü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve asayiş polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil, vinç yardımıyla denizden çıkarılarak ilçe emniyet otoparkına çekildi. Plaka bilgisinden yola çıkarak adresi belirleyen ekipler, Ayşe K'yi evinde gözaltına aldı.