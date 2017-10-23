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Spor

Eşine, "Kendinizi en kötüsüne hazırlayın" dediler; takımının marşıyla komadan çıktı!

Takımının marşıyla komadan çıkan 59 yaşındaki Kemp, şu an alışverişe kendi gidebilecek kadar iyi durumda

23 Ekim 2017 19:24

İngiltere’de komada olan Plymouth taraftarı 59 yaşındaki Tony Kemp, yaşam destek ünitesinin yasal süresinin dolmasına saatler kala takımının marşıyla komadan çıktı.

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan ve geçen günlerde beyninin ön lobundaki anevrizmaya bağlı olarak komaya giren 59 yaşındaki Plymouth taraftarı Kemp’in eşi Danna Kemp,  doktorların ‘kendisini ‘en kötüsüne hazırlaması’ yönündeki tavsiyesi üzerine eşinin taraftarı olduğu takımın marşlarını açtı.

Sporx’te yer alan habere göre marşın çalınmasının ardından mucizevi bir şekilde yaşam belirtisi vermeye başlayan 59 yaşındaki fanatik taraftar, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Kendilerini en kötüsüne hazırladıkları anda gelen mucizevi haberle adeta sevinçten çılgına dönen aile şimdi Tony Kemp’in çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Danna Kemp, eşi Tony’nin son durumunu, “Şu an bağımsız olarak alışverişe gidip bir şeyler satın alabiliyor. Yaşama entegrasyonu konusunda gün geçtikçe iyiye gidiyor. Umarım tamamen iyileşecek” sözleriyle anlattı.

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