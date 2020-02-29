Eşine kavuşmak isteyen Filistinli Ahmet sınıra köpeğiyle geldi

İdlib'de 34 askerin şehit olması sonrasında, "Türkiye'nin sınır kapılarını kapatmayacağız" açıklaması sığınmacıları sınır kapılarına yönlendirdi.

Türkiye'nin kapıları açmasıyla sınıra giden göçmenlerden biri olan Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken köpeğini de bırakmadı.

Karar'ın haberine göre; bu mültecilerden sadece biri olan Filistin vatandaşı Ahmet Haceli de 4 ay önce kaçak olarak nehirden geçen ve Atina'ya giden eşine kavuşmak için sınıra geldi.

"Köpeğimi çok seviyorum"

Çok sevdiği köpeğini de İstanbul'da bırakamayan Ahmet, gümrük alanında karşıya geçebilmek için bekliyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Ahmet Haceli, "Köpeğimi çok seviyorum onu da getirdim. Eşim 4 ay önce nehirden kaçarak Yunanistan'a geçti. Şimdi Atina'da yaşıyor. Onunla buluşup Hollanda'ya geçeceğiz" dedi.