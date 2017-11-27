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Eşine ateş edip, 2.5 yaşındaki kızını vuran koca aranıyor

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, şiddet gördüğü için evden ayrılıp, polise şikayetçi olan eşi Esra Y

27 Kasım 2017 13:26

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, şiddet gördüğü için evden ayrılıp, polise şikayetçi olan eşi Esra Y.\'ye (22) tabancayla ateş ederken kızı B.Y.\'yi (2) vurarak ağır yaralayan Yakup Y. (22), polis tarafındandan her yerde aranıyor.
Olay, dün İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi Esra Y., 5 yıllık eşi Yakup Y.\'den şiddet gördüğü iddiasıyla 3 ay önce evi terk edip baba evine yerleşti. Genç kadın, daha sonra da polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Dün kızı B.Y. ile çarşıya çıkan Esra Y., işlerini bitirip eve dönerken apartman girişinde eşi Yakup Y.\'nin saldırısına uğradı. Yakup Y., üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Saldırırda Esra Y. yara almazken, yanında bulunan kızı B.Y. sol karın boşluğundan tek kurşunla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra amblansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun Bakım Ünitesin\'de tedavi altında tutulan B.Y.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan sabıkalı olduğu belirtilen Yakup Y.\'yi yakalamak izin çalışmasını sürdürüyor.

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