Eşinden şiddet gören kadına ev müjdesi

T24- Devlet Bakanı Aliye Kavaf, eşinden şiddet gördüğü halde eve geri dönmek zorunda kalan kadınlara en az 1 yıl en fazla 2 yıl çocuklarıyla birlikte yaşayabilecekleri stüdyo daireler yapılacağını açıkladı.

İstanbul'daki ''Avrupa'da Kadın Girişimciliğinin Teşvik Edilmesi'' konulu konferansta konuşan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf, aile içi şiddet gören kadınlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Kavaf, şu açıklamayı yaptı:

''Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızda ve kadına yönelik şiddetle mücadele ederken; kadınlarımıza meslek eğitimi de vererek kendi ayakları üzerinde durmaları ve istihdama kazandırılmaları konusunda yeni çalışmalar yapıyoruz.

Bu kapsamda AB desteği ile geliştirilen 'Kadın Hizmetleri Kapasitesinin Artırılması Projesi' ile Kadın Konuk Evlerinden sonra gidecek yeri olmayan, hatta şiddet gördüğü eve geri dönmek zorunda kalan mağdur kadınlarımıza en az 1 yıl en fazla 2 yıl çocuklarıyla birlikte yaşayabilecekleri stüdyo tipi evler yapacağız.

Bu evlerimizde yaşayacak mağdur kadınlarımız, İŞKUR'la yapacağımız işbirliği ile burada kaldıkları süre içinde mesleki eğitim alarak, istihdama kazandırılacaktır.

İlk etapta en çok ihtiyaç duyulan 10 pilot ilde hayata geçirilmesi planlanan bu proje ile mağdur kadınlarımızın 1–2 yıl içinde ekonomik güce kavuşmasını, kendi maddi olanakları ile hayatlarını kurmalarını ve çocuklarıyla birlikte şiddetten tümüyle uzak bir yaşam sürmelerini hedeflemekteyiz.''