Esra Kazancıbaşı'ndan eşi Rasim Öztekin için duygusal paylaşım: Aklım hep o günde, o anda...

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin yaptığı duygusal paylaşımda "Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok. Tüm bunların bir kabus olmasını ve uyandığımda aşkımı, tontişimi yanıbaşımda görmeyi çok istiyorum. Ama gerçekler çok acı. Kalbimdeki yara çok yeni ve içim fazlasıyla acıyor" dedi.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda telefonlara tek tek dönemediğini, bu kaybın onu çok etkilediğini belirten Öztekin ''Telefonum genelde sessizde. Ancak kendimi biraz toparladığım anlarda dönebiliyorum sizlere. Fakat dostlarla yapılan her yeni bir konuşma aşkımı kaybettiğim kabus gibi o 10 dakikaya götürüyor beni. Mesajlarınızın çoğunu henüz okuyamadım bile. Ama kendimi bir an önce toparlamam gerekiyor, biliyorum" diyerek dostlarına seslendi.

''Yol arkadaşını kaybetmenin travmasını hafifletmek hiç kolay değil''

Öztekin, eşini kaybetmenin onda atlatması zor bir travmaya neden olduğunu "Rasim senin güçlü duruşunu, pozitif enerjini ve neşeli halini sever ve hep öyle olmanı isterdi" diyor bazılarınız. Haklısınız ama hiç beklenmedik bir anda elele yaşlılık dönemi hayalleri kurduğum sevdiğim adamı, aşkımı, sırdaşımı, yol arkadaşımı kaybetmenin travmasından hafifletmek hiç kolay değil '' sözleriyle ifade etti.

Öztekin dostlarına seslenerek ''Sevgili dostlar, arkadaşlar; telefonla veya mesajla hepinize dönemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Şu sıra maalesef ki herbirinize ayrı ayrı yanıt verecek gücüm, enerjim yok. Zor bir dönemden geçiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İyi ki varsınız, sizlerin sıcacık sevgisini, desteğini yüreğimde hissetmek bana güç veriyor. Herbirinize bu zorlu günlerimde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum'' diyerek paylaşımını bitirdi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının hemen ardından nakledildiği Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde 8 Mart günü hayatını kaybetmişti.