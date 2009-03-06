Eşinden 'Piriştina'ya ambargo!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, basın kuruluşlarına yazılı bir açıklama geçti.





Açıklamada, 29 Mart Yerel Seçimleri'nin artan heyecan ve rekabeti içerisinde, bazı siyasi kişilerin rahmetli eşi Ahmet Piriştina'nın ismini veya küçük bir tanışıklığını ön plana çıkararak kullandığını söyledi.



Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina, seçim atmosferinde eşinin adını politik amaçlı olarak kullanan siyasetçi ve adayları uyardı. Piriştina, eşinin adını kullanılması hakkını DSP Konak Belediye Başkan adayı Erdal İzgi ve meclis üyesi adayı oğlu Levent Piriştina'ya ait olduğunu söyledi.

