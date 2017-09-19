Eşinden kalan otomobili Kızılay'a bağışladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde 83 yaşındaki Emine Kardaş, 16 yıl önce ölen eşi Sami Kardaş\'dan kalan 1979 model otomobili, Türk Kızılayı\'na bağışladı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, otomobili satarak elde edilen geliri bağış olarak alacaklarını söyledi.

Uzun yıllar önce Zonguldak\'tan çalışmak için Almanya\'ya giden Sami Kardaş, 16 yıl önce yakalandığı hastalığa yenilerek öldü. Yılın bir yarısını Almanya, diğer yarısını memleketi Kilimli\'ye bağlı Göbü Köyü\'nde geçiren 4 çocuk ve 15 torun sahibi Emine Kardaş, eşinin 37 yıl önce Almanya\'da çalışırken alıp getirdiği 1979 model Ford Taunus marka otomobili satmaya kıyamadı. Köyde evin garajında duran otomobil, uzun yıllardır kullanılmadı. Emine Kardaş, garajda toz içinde kalan ve bakımsızlığından çalışmayan otomobili Türk Kızılayı\'na bağışlamaya karar verdi. Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, Kardaş\'ın köyüne giderek teslim aldığı otomobili çekiciye yükletip götürdü.

\'BİRİNDE GÖRÜRSEM KÖTÜ OLURUM\'

Emine Kardaş, eşinden kalan son hatıra olan otomobile yıllarca gözü gibi baktığını söyledi. Aracın garajda çürüdüğünü görünce de satmak yerine Kızılay\'a bağışlamaya karar verdiğini ifade eden Kardaş şöyle dedi:

\"Eşim arabasını çok seviyordu. Araba 16 yıldır burada garajda duruyordu. Rahmetli olduktan sonra ben de ondan kalan aracı Kızılay’a niyet ettim. Aracı benden çok kişi istedi ama ben vermek istemedim. Çünkü aracı birinde görürsem kötü olurum diye Kızılay’a bağışlamaya karar verdim. Allah’ım herkese nasip etsin. Evlatlarım da vermemi kabul etti. Allah kabul etsin.\"

\'50-60 AİLEYİ SEVİNDİRECEĞİZ\'

Aygün ise otomobili satarak gelirini bağış olarak kabul edeceklerini söyledi. Emine Kardaş\'ın yaptığı iyiliği hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Aygün, \"Hacı amcamız 16 yıl önce rahmetli olmuş bu araba burada kapalı yerde duruyordu. Teyzemiz arabayı \'yadigâr\' diye seviyordu. Araba aşağı yukarı 40 yaşına gelmiş ama garajda beklediği için hiçbir yerine bir şey olmamış. Biz bu arabayı teyzemden alıp satışını yapacağız ve sonra yardımlarımızı yapacağız. Arabanın maddi değeri değil manevi değeri çok fazla. Bu bağışla en az 50- 60 aileyi sevindireceğiz\" diye konuştu.



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