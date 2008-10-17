Eşinden kaçtı, polise sığındı, öldürüldü

‘Kocamdan sürekli dayak yiyorum’ diyerek polise sığınan ve boşanmak isteyen Özlem, başına kurşun sıkılarak öldürüldü



Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, daha önce eşi Mehmet Arslan'dan şiddet gördüğünü iddia ederek polise sığınan 19 yaşındaki Özlem Arslan, dere yatağında yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Jandarma, genç kadının eşi Mehmet Arslan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.



Doğubayazıt'ın Kalus Köyü yakınlarında geçen çarşamba günü çobanlar bir kadın cesedi görerek jandarmaya ihbarda bulundu. Dere yatağında, yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülen kişinin cesedinin, daha önce “Kocamdan sürekli dayak yiyorum” diyerek Doğubayazıt Emniyet Amirliği'ne başvuran Özlem Arslan'a ait olduğu tespit edildi.



Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Arslan'ın cenazesi, buradan yapılan otopsinin ardından ailesinin oturduğu Doğubeyezıt'a bağlı Karaca Köyü'nde toprağa verildi.



BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI



Özlem Arslan'ın Karaca Köyü'nde oturan annesi Fatma Şahin, damadı Mehmet Arslan'ın, bir yıl önce evlendiği kızının üstüne kuma getirmek istediğini belirterek, “Özlem, kumaya karşı çıktığı için eşinden sürekli dayak yiyordu. Önce evden kaçtı, polise sığındı. Sonra kocasıyla birlikte İstanbul'a gittiler. Ama evlliğin yürümeyeceğini anladığı için boşanma davası açtı. Bunun üzerine Diyadin'e döndüler. İki gün önce de Özlem, Diyadin'den Doğubayazıt'a gelecekti. Özlem'i beklerken ölüm haberi geldi” diye konuştu.



Karaca Köyü'nde toprağa verilen Özlem Arslan'ın mezarına, bugün Doğubayazıt Belediye Başkanı DTP'li Mukaddes Kubilay'ın da aralarında bulunduğu kadın sivil toplum örgütlerinin üyeleri karanfiller bıraktı. Kadınlar, daha sonra anne Fatma Şahin'e başsağlığı ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Kubilay, olayı kınadıklarını belirtti.



Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Jandarma, Özlem Arslan'ı öldürdüğü gereçeksiyle eşi Mehmet Arslan'la, akrabası 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



