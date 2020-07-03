Boşanan kadını abisi vurdu; saldırgan tutuklandı

Samsun'da 19 yaşındaki Z.Ç., eşyalarını almak için gittiği ailesinin evinde, abisi M.A.Ç. (22) tarafından dövülüp, tabancayla ayağından vuruldu. Z.Ç., komşusuna sığınarak kurtulurken, gözaltına alınan M.A.Ç. tutuklandı.



Samsun'un Canik ilçesinde ailesinin evine gelen Z.Ç., iddiaya göre boşandığı gerekçesiyle abisi M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Z.Ç.'ye şiddet uygulayarak bodrum kata götüren M.A.Ç., genç kadını tabancayla ayak bileğinden vurarak, yaraladı. Kaçarak komşularına sığınan Z.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, M.A.Ç. ise, saklandığı bodrum katta tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen M.A.Ç., tutuklandı.