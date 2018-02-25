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Eşinden ayrılan adamın cesedi mezarlıkta bulundu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen Ö

25 Şubat 2018 00:25

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen Ö. A.\'nın (48) cansız bedeni mezarlıkta bulundu.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Burunucu Mezarlığı\'nda meydana geldi. Bir yakınının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen vatandaş yerde hareketsiz bir erkeğin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan adamın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ve savcı olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden adamın Ö. A. olduğunu belirledi. Eşinden kısa süre önce ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen 2 çocuk babası Ö. A.\'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Ön otopsisi tamamlanan Ö. A.\'nın tarım ilacı içtiği belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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