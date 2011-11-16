Esin Afşar yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

T24 - Önceki gün hayata gözlerini yuman ses sanatçısı, tiyatro oyuncusu Esin Afşar için yarın saat 09.30’da Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Sanatçı, tören sonrası, Teşvikiye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da dün, Afşar’ın evine taziye ziyaretinde bulundu.



Esin Afşar’ın sanatçı dostları Erol Büyükburç, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Altan Erkekli, Rana Cabbar, Nejat Yavaşoğulları, Bilgesu Eranus, Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın, Gülsen Tuncer ve Engin Ayça 11 Kasım’da Esin Afşar’ı hastanede ziyaret etmişlerdi. Ziyarette, Türkiye Tiyatrolar Birliği’nin mesajını Orhan Aydın okumuştu. Mesajda, “Esin Afşar, yanındayız, aç gözlerini, daha söylenecek şarkılar, oynanacak oyunlar, çekilecek filmler ve değiştirmek için kavga edilecek bir hayat var...” yazıyordu.



Esin Afşar’ın rol aldığı “Kelaynaklar” adlı müzikli oyunun yazarı Bilgesu Erenus sanatçı için “Emekçi halkın yoksulluğa, depremzedelerin, özellikle çocukların ölüme itelendiği bir dönemde ben Esin’in ölümünü onlardan ayırmıyorum, tek başına bir ölüm değildir. O, son ana kadar gümbür gümbür yaşadı” diyor.



Esin Afşar’ı ilk kez Ankara’da “Fantastikler” adlı müzikalde izleyen Genco Erkal da Afşar’ı tiyatroda izleyebildiği son büyük başarısının Bilgesu Erenus’un yazdığı “Kelaynaklar” adlı müzikli oyun olduğunu, bu oyunun da Esin Afşar’ın oyuncu ve şarkıcı olarak çizgisinin doruk noktası olduğunu söylüyor:



“Esin Afşar tüm sanat yaşamı boyunca gerek tiyatroda gerek müzik alanında seçimleriyle, duruşuyla hep saygı uyandırmış seçkin bir sanatçıydı. Piyasanın yozlaştırıcı, bir o kadar da para ve ün getiren kolaycı akımlarına hiçbir zaman kendini kaptırmamıştır. Özellikle Ruhi Su’yla yaptığı çalışmaların onu büyük ölçüde etkilediğini, sanatçı kişiliğinin oluşmasında temel unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Biz onu türkülerimize getirdiği özgün yorumlarıyla, Yunus Emre, Mevlana ve özellikle Nâzım Hikmet’le ilgili çalışmalarıyla anımsayacağız”.





