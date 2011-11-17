-Esin Afşar son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Sanatçı Esin Afşar, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Teşvikiye Camisi'ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Bir süredir lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Esin Afşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Zincirlikuyu'daki gasilhaneden alınarak CRR Konser Salonu'na getirildi. Burada, sanatçının eşi Şener Aral ile çocukları Doğan Can ve Pınar, ağabeyi Oktay Sinanoğlu, törene katılanları karşılarken, karanfil dağıtıldı. Kızı Pınar Afşar'ın, törende yaptığı konuşmadaki ''Çocukluğum annemi özlemekle geçti. Yoğun iş temposundan dolayı yıllarca fotoğrafını kalbime koyarak uyudum. Tüm isteği sahnede ölmekti. Kendisi çok değerli işlere imza attı. Bize de onur ve gurur duymak kaldı'' sözleri, salondakilere duygusal anlar yaşattı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dr. Abdurrahman Arıcı ile aralarında Zafer Algöz, Ayla Algan, Bulut Aras, Rutkay Aziz, Ahmet Kurtaran ve Bedri Baykam'ın bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Afşar'ın sanat yaşamının ve eserlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunulan törene katılanlar, ellerindeki karanfilleri sanatçının fotoğrafının bulunduğu tabutunun üzerine koyarak Esin Afşar'a veda ettiler. Sanatçının naaşı daha sonra Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Burada sanatçının ailesi, cenaze için gelenlerin taziyelerini kabul etti. Cenaze törenine gazeteci Hıncal Uluç, tiyatro oyuncuları Korhan Abay, Enis Fosforoğlu, Altan Erkekli, Perran Kutman, Nedim Saban, Ayten Gökçer, Zafer Ergin de katıldı. Esin Afşar öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.