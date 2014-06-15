“Eşimle 2 kez görüştüm asansörde ‘evlen benimle’ dedim”

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde de ilgi ile izlenen "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Ali Kaptan" karakterini canlandırarak kariyerini pekiştiren Erkan Petekkaya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalında soruları yanıtladı. 33 yaşında evlendiğini belirten Petekkaya, “İkinci görüşmemizde onu eve bırakırken asansörde, sormadım bile direkt ‘Benimle evlen’ dedim. O da ‘Tamam’ dedi, evlendi. Hayatta oluyormuş böyle şeyler" şeklinde konuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Zeynep Özek'in hazırladığı, Liana Dahdouh'un sunduğu "Turki Extra" programında röportajının ikinci bölümü yayınlanan Petekkaya, kamera karşısına ilk kez "Kamera Şakası" yaparak çıktığını anlatırken, "O dönem gizli yerlere yerleştirilen kamerayı göremiyordum. Güzel, iyi bir şaka yaptım. Oradaki oyunculuğumu, performansımı çok beğendiler. Bugünlere geldim işte" dedi.

Petekkaya, dürüstlüğe çok büyük önem verdiğini, yalan, kötülük, hainlikten nefret ettiğini anlatırken kendisini üne kavuşturan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"nin 1970'li yılları yansıtan dönem dizisi olduğu halde izleyicilerin oradaki sahnelerin günümüzde yaşandığı yanılgısına düştüğünü söyledi.

Erkan Petekkaya, hiçbir ortak yanları bulunmamasına rağmen dizide canlandırdığı "Ali Kaptan" karakterini sevdiğini belirterek şöyle dedi:

"Ali Kaptan' gerçekten güç bir roldü. Hiçbir rol için onun kadar çalışmadım. Aslında çok kötü görünen ancak kişilik parçalanması ile çok duygusal, ne yapacağını şaşırmış bir adamdı Ali Kaptan. O yıllarda aile yapısı, örf adetler çok başkaydı. Kimse babasının önünde bacak bacak üstüne atamazdı. İnsanlar dizide olanları bugün izlemiş gibi izledikleri için insanlara Ali Kaptan ters geldi."

"Kurallarım var"

Önümüzdeki sezon, eski arkadaşı Songül Öden ile bir dizide oynayacağını anlatan Erkan Petekkaya, kameranın karşısında bazı kuralları olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Televizyonda öpüşme, sevişme sahnelerine karşıyım. Burası Türkiye; Müslüman bir ülkede yaşıyorsunuz. Adet, din, geleneklerimiz; dolayısıyla bir çok şey beni bu sahneleri çekmekten uzaklaştırıyor. Sinemada belki olabilir. Çünkü sinemaya para verip gidiyorsunuz. Bilerek, seçerek gidiyorsunuz. Ama televizyonda insanlar aileleri ile otururken öyle bir sahneyi seyretmekten hoşlanmayabilir."

"Evlilik gerçekten zor bir şey"

Petekkaya, evlilik kurumuna, çekirdek aile yapısına inandığını, 33 yaşında evlendiğini vurgularken, "30 yaşıma kadar yaşayacağımı yaşadım. Bence evli olmayanlar da bir an önce evlenip çocuk sahibi olsun" dedi.

Erkan Petekkaya, şöyle devam etti:

"Çünkü çocuk; dünyanın en güzel şeyi. Çocuğum olduktan sonra hayata bambaşka bakmaya başladım. Sevmenin gerçekten ne olduğunu çocuğum olduğunda anlamaya başladım.

Evliliğe inanıyorum. Tabii zor zamanları da var. Bir süre görüşüyor sonra hayatınızı birleştiriyorsunuz. Her sabah yanınızda sizinle beraber uyanıyor. Onunla ömür geçiyor. Gerçekten zor bir şey. İnsanın kendi kendisi ile geçinmesi bile zor. Dolayısı ile başka bir insanla birlikte bütün hayatı geçirmek kolay değil. Ama keyifli bir şey ben böyle daha mutluyum."

“Asansörde 'evlen benimle' dedim"

Petekkaya, akrabası olduğunu sonradan öğrendiği eşini bir düğünde gördüğünü, ikinci görüşmesinde "Evlen benimle" dediğini şöyle anlattı:

"Bir düğünde gördüm, kim olduğunu sordum. Akrabammış zaten. Ankara'da yaşıyordu. Ankara'ya gittim, kahvaltı ettik, beraber yemek yedik. Akşama kadar sohbet ettik. Onu ilk gördüğümde evleneceğimi hissettim. O da daha sonra aynı şeyi hissettiğini söyledi.

İkinci görüşmemizde onu eve bırakırken asansörde, sormadım bile direkt "Benimle evlen" dedim. O da "Tamam" dedi, evlendi. Hayatta oluyormuş böyle şeyler."