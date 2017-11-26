"Eşimin fantezilerinden bıktım" diyerek boşanma davası açtı

İstanbul’da yaşayan B.I. isimli kadın, üç yıl önce evlendiği kocasının özel fantezi beklentileri ve cinsel sapkınlıkları olduğunu ileri sürerek boşanma davası açtı.

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre, B.I.'nın “Üç yıllık evliyiz. Eşimin cinsel sapkınlıkları yüzünden anlaşamıyoruz. Defalarca konuştuk, tartıştık. Her defasında değişeceğini söylese de yine aynı davranışlarını yapmaya devam etti. Bana cinsel fantezili kıyafetler alıyordu. Akşamları o işten geldiği zaman aldıklarını giymemi istiyordu. Ben karşı çıktığım zaman tartışmaya başlıyorduk. Tatsızlık çıkmasın diye mecburen giymek zorunda kalıyordum. Benim cinsel konuda isteksiz biri olduğumu düşünerek cinsel gücü arttırıcı haplar almamı bile istiyordu” dediği belirtildi.

Eşi S.I.’nın seyretmek için cinsel içerikli uygunsuz CD’leri eve getirdiğini de ileri süren B.I.'nın “İnternetten ya da eve getirdiği uygunsuz cinsel içerikli CD’leri beraber izlememizi istiyordu. Ben istemediğim halde evde huzursuzluk çıkartarak zorla bana seyrettiriyordu. Bu yüzden tartışmalarımız her geçen gün artmaya başladı. Evliliğimiz süresince devamlı cinsellik üzerine ve sapkınlıklarını konuştuğumuz için problemler yaşamaktayız. Eşimin cinsel fantezi istekleri yüzünden devamlı tartışma yaşadığım için huzur kalmamıştır ” şeklinde iddialarda bulunarak boşanmak istediği ifade edildi.



B.I. “İlk duruşmada mahkeme salonunda başka avukatlar ve yabancı kişiler olduğu için utandığımdan dolayı evliliğimiz ile ilgili yaşadığım problemleri ifade edemedim” dedi. Avukat Levent Turgut Karakoç “Çocuk mahkemelerinde olduğu gibi aile mahkemelerinde mutlaka kapalı olması gerekir. Genellikle boşanma davaları açık olduğu için taraflar ekonomik, hastalık, cinsellik, ve karı koca hayatına ait özel sorunlarını herkesin içinde dile getiremiyorlar” dedi.