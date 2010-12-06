T24

Komşuları polisi aradı







Sürekli tartışıyorlarmış



32 yaşındaki Sıdıka Kurak tutuklanırken, cinayet sırasında evde bulunan iki çocuğu eşinin ailesine teslim edildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Kilis’in Musabeyli İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Hüseyin Kurak (32), tartıştığı eşi Sıdıka Kurak (32) tarafından, kendi beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Sıdıka Kurak’ın alkollü olduğu anlaşılırken, komşuları başkomiser ve eşinin 2 yıldır sürekli tartıştığını, zaman zaman da kavga ettiğini söyledi.Olay, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Timurtaş Caddesi’ndeki Kübra Apartmanı’nda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirtilen iki çocuk annesi Sıdıka Kurak ile eşi Başkomiser Hüseyin Kurak yine tartışmaya başladığı, tartışma sırasında Sıdıka Kurak’ın, eşi Hüseyin Kurak’ın tabancasını alarak ateş ettiği öğrenildi.Silah seslerini duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, içeridekilere kapıyı açmalarını söyledi. Evdeki Sıdıka Kurak, polislere kapıyı eşinin kilitlediğini ve anahtarı da sakladığını belirterek, “Eşimi kendi silahıyla öldürdüm, kapıyı kırın” dedi.Bunun üzerine daire kapısını kırıp içeri giren polisler, meslektaşları Kurak’ı çocuk odasındaki yatak ile elbise dolabı arasında cansız bir şekilde buldu. Şoka giren Sıdıka Kurak ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrollerde Sıdıka Kurak’ın 2.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Sıdıka Kurak, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek gözaltına alındı.Olaydan sonra İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri eve gelerek bilgi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kovan bulundu.Çiftin komşuları, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde 2 yıl Cinayet Büro Amirliği görevini yürüttükten sonra 6 ay önce Musabeyli’ye Emniyet Amiri olarak atanan Hüseyin Kurak ile eşinin sürekli tartıştığını, zaman zaman da kavga ettiklerini söyledi.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da aile içi geçimsizlik sonucu meydana gelen karşılıklı tartışma sonrası, Sıdıka Kurak’ın eşi Hüseyin Kurak’a beylik tabancasıyla ateş ettiği, başkomiserin olay yerinde öldüğü belirtildi.Çiftin cinayet sırasında evde bulunan 6 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu, Hüseyin Kurak’ın ailesine teslim edildi. Başkomiserin cenazesinin, otopsiden sonra Malatya’nın Hekimhan ilçesine götürülerek toprağa verileceği belirtildi.Emniyet Amiri Başkomiser Hüseyin Kurak beylik silahından çıkan kurşunlarla can verdi.