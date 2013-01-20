Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce 2012 yılı Alo 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan aramalara ilişkin hazırlanan raporda ilginç diyaloglar dikkat çekti.

Raporda, 155'i arayan kişilerin "Çocuğum okula gitmiyor onun gözünü korkutur musunuz", "Köpekler çimlerin üzerinde geziyor, ekip gönderir misiniz", "Eşimi dövmek istiyorum, sabah mı döveyim yoksa akşam mı" gibi ilginç sözleri yer aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen ihbarlara ilişkin 2012 yılı rakamları derlendi. Yıllık ortalama 445 bin çağrının geldiği 155 Polis İmdat hattı, 2012 yılında 457 bin 226 kez arandı. Bu çağrıların 271 bin 929'u polisin görev ve sorumluluk alanı dışındaki çağrılardan, 185 bin 297'si ise normal ihbarlar olarak gerçekleşti. İhbar niteliğinde 185 bin 297 çağrının ise yüzde 20'sinin asılsız olduğu belirlendi.

Son 4 yıllık veriler dikkate alındığında günlük çağrı sayısı ortalama bin 200'ü bulurken, bunların da ortalama 187'si polisin görev ve sorumluluk alanı içindeki ihbarları içeriyor.



Arabama arı girdi ne yapmalıyım?



155 numaralı telefonu arayanların bazılarının ilginç istekleri de oldu. İlginç çağrılar arasında "Çocuğum okula gitmiyor onun gözünü korkutur musunuz", "Köpekler çimlerin üzerinde geziyor, ekip gönderir misiniz", "Arabama arı girdi ne yapmalıyım", "Pikniğe gitsek hava güzel mi, sıcak olur mu", "Komşum soba yakıyor, dumanı bana geliyor. Ne yapmalıyım", "Eşimi dövmek istiyorum, sabah mı döveyim yoksa akşam mı", "Deniz polisi noktası önünde nöbet tutan polis memurunun gözlükleri çok güzel, markasını öğrenebilir miyim", "Tüpüm bitti, yemek yapacağım bana bir tüp söyler misiniz" gibi istekler dikkat çekti.

Yetkililer, acil yardım hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.