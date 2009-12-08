Eşim kocalık vazifesini yerine getiremiyor

Harika Avcı, eşi ve aynı zamanda menajeri olan İbrahim Öztürk’ten boşanmak için dava açtı.



Oyuncu Harika Avcı, geçtiğimiz 14 Şubat’ta kendisinden 24 yaş küçük menajeri İbrahim Öztürk ile evlendi. 4 ay sonra mahkemeye koşan Avcı, koca şiddetine maruz kaldığını iddia ederek Öztürk’e boşanma davası açtı. Açtığı davadan 2 ay sonra vazgeçen Avcı, “koca dayağı” sürünce soluğu yine adliyede aldı. Avcı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, 10 aylık kocasının fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını savundu. Kocasıyla arasındaki “fikir ve mizaç” ayrılığının had safhada olduğunu ileri süren Avcı, “İbrahim, sinirlendiği zaman evdeki bilgisayar, televizyon ve diğer eşyaları kırıp döküyor. Tanınmış bir sanatçı olan benim yaşam biçimime ayak uyduramıkyor. Evlilik kurumunun gerektirdiği vazifelerin hiç birini yerine getirmediği gibi haftanın 5 gününü anne ve babasının evinde geçiriyor” iddialarında bulundu. Kocasının kendisinden habersiz ses ve görüntülerini kayda aldığını savunarak, “Beni bunları basına vermekle tehdit ediyor” dedi. Mahkeme, dayak yedikten sonra çekilmiş görüntülerini delil olarak sunan Avcı, kocasının dava süresince evden uzaklaştırılmasını istedi. Davacı Avcı’nın talebini yerinde bulan mahkeme, davalı Öztürk’ün Emirgan’daki villasından uzaklaştırılmasına karar verdi.