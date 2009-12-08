T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eşim kocalık vazifesini yerine getiremiyor

Harika Avcı, eşi ve aynı zamanda menajeri olan İbrahim Öztürk’ten boşanmak için dava açtı.

08 Aralık 2009 02:00

Harika Avcı, eşi ve aynı zamanda menajeri olan İbrahim Öztürk’ten boşanmak için dava açtı.

Oyuncu Harika Avcı, geçtiğimiz 14 Şubat’ta kendisinden 24 yaş küçük menajeri İbrahim Öztürk ile evlendi. 4 ay sonra mahkemeye koşan Avcı, koca şiddetine maruz kaldığını iddia ederek Öztürk’e boşanma davası açtı. Açtığı davadan 2 ay sonra vazgeçen Avcı, “koca dayağı” sürünce soluğu yine adliyede aldı. Avcı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, 10 aylık kocasının fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını savundu. Kocasıyla arasındaki “fikir ve mizaç” ayrılığının had safhada olduğunu ileri süren Avcı, “İbrahim, sinirlendiği zaman evdeki bilgisayar, televizyon ve diğer eşyaları kırıp döküyor. Tanınmış bir sanatçı olan benim yaşam biçimime ayak uyduramıkyor. Evlilik kurumunun gerektirdiği vazifelerin hiç birini yerine getirmediği gibi haftanın 5 gününü anne ve babasının evinde geçiriyor” iddialarında bulundu. Kocasının kendisinden habersiz ses ve görüntülerini kayda aldığını savunarak, “Beni bunları basına vermekle tehdit ediyor” dedi. Mahkeme, dayak yedikten sonra çekilmiş görüntülerini delil olarak sunan Avcı, kocasının dava süresince evden uzaklaştırılmasını istedi. Davacı Avcı’nın talebini yerinde bulan mahkeme, davalı Öztürk’ün Emirgan’daki villasından uzaklaştırılmasına karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24