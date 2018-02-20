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Yaşam

"Eşim bisikletiyle aşk yaşıyor" dedi, boşanma davası açtı

"Her gün salonun ortasında bisikletini siler, temizler, tamir eder; bu normal bir bağlılık değil"

20 Şubat 2018 13:00

İstanbul'da 2 yıl önce evlendiği Burak Z.'nin kendisine ilgisiz davrandığını belirten Yağmur Z., "Eşim bisikletiyle aşk yaşıyor" diyerek boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Yağmur Z. ifadesinde, "Eşim sürekli bisikletiyle vakit geçiriyor. Bisikletiyle arasında farklı bir bağ var. Her gün salonun ortasında bisikletini siler, temizler, tamir eder. Bu normal bir bağlılık değil, resmen aşk yaşıyor" diyerek boşanma davası açtı. "Psikolojim bozuldu, çok yıprandım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyen Yağmur Z., 400 bin lira tazminat talep etti. 

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