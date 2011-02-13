‘Eşim beni dövüyor’ dedi 2 milyon tazminat istedi

T24 - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun kızı Merve, AKP Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu’nun oğlu Can’a, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açtı.

Ünlülerin doktoru olarak tanınan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun kızı Merve ile AKP Siirt milletvekili müteahhit Yılmaz Helvacıoğlu’nun genç işadamı oğlu Can, 24 Ağustos 2006’da Ankara Sheraton Oteli Büyük Balo Salonu’nda yapılan görkemli bir düğünle evlendi. Helvacıoğlu çiftinin mutluluğu, 2007 yılında dünyaya gelen ve “Aleyna” adını verdikleri kızlarının doğumuyla perçinlendi.

Ancak ilerleyen yıllar Merve-Can Helvacıoğlu çiftinin mutluluğuna gölge düşürdü. Geçtiğimiz günlerde avukatı Kezban Hatemi aracılığıyla Sarıyer Aile Mahkemesi’ne başvuran Merve Hanım, 5 yıllık eşi Can Bey’e boşanma davası açtı. Eşini, “pek kötü davranışlar” içinde olmakla suçlayan Merve Hanım, kocasından şiddet gördüğünü öne sürdü.“Eşimin, fiziksel ve ruhsal yapımı zedeleyen, ağır şiddet içeren ve hayatımı tehlikeye düşüren davranışları söz konusudur” iddialarında bulunan Merve Hanım, şunları söyledi: “İlk şiddet, 21 Haziran 2009’da oldu. Can’dan aldığım darbe yüzünden dudağım patladı. Dudağıma, gördüğüm şiddetten dolayı 8 dikiş atıldı. Bununla ilgili Amerikan Hastanesi’nden rapor alındı. Yaşadığımız sıkıntılara dayanamayarak yaklaşık 2 ay önce Ankara’ya taşındım. Son şiddet olayı ise yaklaşık 1.5 ay önce yaşandı. Kızımız ile ilgili bir konuyu konuştuğumuz sırada sinirlenen Can, bacağıma ayakkabısını fırlattı. Bacağımda iç kanama oluştu, rapor aldım.”

Küçük Aleyna’nın velayetinin kendisine verilmesini isteyen Merve Hanım, Can Bey’den kendisi için aylık 15 bin TL, kızı için de 10 bin TL nafaka, 2 milyon TL de maddi-manevi tazminat talebinde bulundu. Ünlü bir doktorun kızı ile milletvekili oğlunun boşanma davalarının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



Düğünlerine ünlü siyasetçiler katılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kıydığı nikahta, Merve-Can Helvacıoğlu’nun şahitliklerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yapmıştı. Düğüne katılan politika, iş, sanat, sosyete ve medya dünyasının birbirinden ünlü isimleri, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun Şarkılarıyla coşmuştu.



