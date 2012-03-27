'Eşim barışmak istemeyince pazarda pompalı tüfekle vurdum'

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde boşandığı 48 yaşındaki Esme T.'yi pazar yerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Veysel A. (57) tutuklandı. Veysel A. ifadesinde, "Barışmak istedim. Kabul etmedi. Başka biriyle birlikte olduğunu duyunca da sinirlendim" dedi. Olayda yaralanan 40 yaşındaki Meliha Ş.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki pazar yerinde meydana gelen olayda Veysel A. boşandığı eşi 4 çocuk annesi Esme T. ile tekrar barışmak istedi. Ancak kadının olumsuz yanıt vermesi üzerine yanında getirdiği ve naylon poşete sardığı pompalı tüfekle sokak ortasında ateş ederek Esme T.'yi öldürdü. Yanında bulunan kardeşinin eski eşi Meliha Ş.'yi de yaraladı.

Saldırının ardından polis tarafından gözaltına alınan Veysel A. bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşinden 3 yıl önce boşandığını belirten Veysel A. "Son günlerde hakkında başka biriyle birlikte olduğunu duydum. Bunu konuşmak için yanına gittim ve tekrar barışmak, birlikte olmak istediğimi söyledim. Ancak kabul etmedi. Takip ettim. Pazar yerinde yanımda getirdiğim pompalı tüfekle ateş ettim" dedi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Veysel A. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan zanlının kardeşinin eski eşi Meliha Ş.’nin ise Fatsa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.