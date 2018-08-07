"Eşim 2 yıldır sürekli aldatıyor; ailem, 'Sana da, çocuklarına da iyi bakıyor, daha ne istiyorsun!' dediler"

Hürriyet gazetesinden Feyza Algan’ın özellikle ikili ilişkiler hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla', eşi tarafından aldatılan kadının sorularını yanıtladı.

Algan kadının "Güzin Abla, çok dertliyim. Eşim beni sürekli aldatıyor. 2 yıldır aynı şeyi yaşıyor, yaptıklarını görüyorum. Her seferinde özür diliyor ama aradan bir hafta geçmiyor ki kaldığı yerden devam ediyor. 8 yıldır evliyim, 2 de çocuğum var. Ailem bile haberdar oldu yaşananlardan ama hiç beklemediğim bir tepki verdiler. “Adam sana da, çocuklarına da iyi bakıyor, daha ne istiyorsun!” dediler. Bana hiçbir şekilde arka çıkmadılar.

Beni bıraksa yoluma gideceğim ama onu da yapmıyor.

Bana bir akıl verin lütfen" dediğini aktardı.

Güzin Abla'nın Hürriyet'teki yazısı şöyle:

Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ama hayatımı tümüyle değiştirmek istiyordu. İşi bırakmamı, giyim tarzımı değiştirmemi istedi, diş doktorumun erkek olması bile sorun yarattı. Sonunda dayanamayıp ayrıldım ama doğru yaptığımdan emin değilim.

Merhaba Güzin Abla... Ben bir iş hanında muhasebeci olarak çalışıyorum. 6 ay önce yan ofise, benimle aynı işi yapan bir bey geldi.

Sabahları asansörde karşılaşıyorduk. Önceleri “Günaydın, nasılsın” diye muhabbet ediyorduk.

2 ay önce ise bir alışveriş merkezinde karşılaştık. Birlikte kahve içmek istedi.

Onu çok iyi tanımadığım için reddettim teklifini.

3 hafta önce iş çıkışı benden hoşlandığını, beni daha iyi tanımak istediğini itiraf etti. Ben de beni Instagram’dan takibe almasını söyledim.

Çünkü ondan biraz hoşlanmıştım.

Kendisi 32 yaşında, ben 25... Meslektaşız, ortak yönlerimiz var.

Neyse...

Konuşmaya başladığımız ilk günden Instagram’daki fotoğraflarımı silmemi istedi. Tabii kabul etmedim.

Konuşmamızın dördüncü gününde kıskançlık krizine girdi.

Bana “Bak kıskanıyorum. Tanımadığın insanların ‘Ne güzel teni, büyük göğüsleri var’ diye seninle ilgili hayaller kurmasını istemiyorum. Sadece helalim olarak benim hayal hanemde olmalısın” dedi.

Bu sözler üzerine ona artık kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim.

Sabah işyerime renk renk çiçeklerden oluşan bir buket gönderdi.

Özür diledi. Affettim.

Zaman geçti, onun tavırları değişmedi.

Evlendiğimiz zaman çalışmayacakmışım, evimde oturup çocuk bakmam gerekiyormuş.

Ben bunu kabul etmeyince “Seni zorlamıyorum” diyerek geri adım attı.

Bir gün diş doktoruna gidecektim, doktorun erkek olduğunu öğrenince yine kıskandı.

Tartıştık. Bir seferinde de tutup “Ben çok yemek yemem, neden biliyor musun? Şehvetim uyanıyor” dedi.

Bu laf bana çok garip geldi. Bana giydiğim kıyafetten dolayı tahrik olduğunu söyledi.

Giydiğim sadece kısa kolluydu, dekolte bile değildi.

Ondan ayrıldım ama rahatsız etmeye devam etti.

Bu olaylar üzerine erkek kardeşi ve yengesiyle internet üzerinden görüştüm, olayları anlattım.

“Biz konuşuruz” dediler.

Sonra o da “Tamam, istediğin gibi olsun, bir daha karşına çıkmayacağım” diye mesaj attı. Ailem de bu olayı biliyor.

Rahatsız etmeye başlayınca anlatmak zorunda kaldım çünkü.

Annem “O senin için doğru insan değil” dedi.

Yine de “Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim” dediğinde kendimi bir garip hissettim.

Sence doğru mu yaptım? Kafam hiç bu kadar karışmamıştı.

İnan ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.

◊ RUMUZ: TAKINTILI SEVGİLİ

YANIT

Sevgili kızım, annen doğru söylemiş. O senin için hiç uygun biri değil.

Aile yapılarınız, dünya görüşünüz, her şeyiniz farklı.

Belli ki seni alışık olmadığın bir tarzda yaşamaya zorlayacak, hele bir de evlenirseniz tamamen istemediğin bir hayatı dayatacak.

Kıskançlıktan seni kimseyle görüştürmeyecek.

Baksana, doktorunun bile erkek olmasına katlanamayan bu genç adam var karşında.

O, senin kafandaki yaşamı sürmene izin verir mi?

Seni eve kapatacak, çalışmanı engelleyecek.

Aldığın eğitime, bunca emeğine yazık değil mi?

Buna ailen de razı olmaz eminim güzel kızım.

Sonuçta bu ilişkinin devam etmemesi hayırlı olmuş.

Gerçekten sana uygun olmadığı ortada.

Aksi halde ileride çok üzülürdün.

2 yıldır aldatıyor durmadan özür diliyor

Güzin Abla, çok dertliyim. Eşim beni sürekli aldatıyor. 2 yıldır aynı şeyi yaşıyor, yaptıklarını görüyorum. Her seferinde özür diliyor ama aradan bir hafta geçmiyor ki kaldığı yerden devam ediyor.

8 yıldır evliyim, 2 de çocuğum var. Ailem bile haberdar oldu yaşananlardan ama hiç beklemediğim bir tepki verdiler. “Adam sana da, çocuklarına da iyi bakıyor, daha ne istiyorsun!” dediler.

Bana hiçbir şekilde arka çıkmadılar.

Beni bıraksa yoluma gideceğim ama onu da yapmıyor.

Bana bir akıl verin lütfen.

◊ RUMUZ: ALDATILDIM

YANIT

Sevgili kızım, her şeyden önce eşinin seni gerçekten aldattığından emin misin? Eşinin özür dilediğini söylüyorsun.

Özür dilediği halde hâlâ seni aldatmaya devam ediyor olabilir mi, hem de birkaç gün içinde yeniden aynı hataya düşebilir mi?

Bu senin bir yanılgın değilse eğer, eşinin aşırı seks düşkünlüğü gibi bir rahatsızlığı var demektir.

Kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkeklerin gerçekte, kökeni çocukluğa kadar inen büyük sorunlar yaşadığı belirtilir.

Uzmanlar, aşırı seks düşkünlüğünün aslında bir hastalık olduğunu ifade ediyor, mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Hiperseksüel erkek kendi sosyal konumuna, saygınlığına uygun olmayan cinsel ilişkilere girer. Ve zamanla bundan suçluluk duymaya başlar.

Seks bağımlılığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kişinin itibarını da yok edebilir. Bu nedenle eşini bir uzmana başvurup tedavi olması için ikna etmelisin