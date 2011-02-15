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Eşi yine Sezer’i ‘seviştirmedi!’

Kolpaçino Bomba”daki sevişme sahneleri ikinci kez çöpe gitti.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Şafak Sezer’in hem senaryo ekibinde yer alıp hem de yönettiği ilk film olan “Kolpaçino Bomba”daki sevişme sahneleri ikinci kez çöpe gitti.

Eşi yine Sezer’i ‘seviştirmedi!’

Sezer, sevişme sahneleri için önce Özlem Hasgül ile kamera karşısına geçmiş ancak çekim yapılırken eşi Esra Sezer içeri girdiği için istediği gibi olmamıştı. Bunun üzerine aynı sahneler için Arzu Yanardağ ile anlaşan Sezer, bu kez yine eşinin gazabına uğradı. Esra Sezer, sahneleri fazla abartılı buldu. Bunun üzerine Şafak Sezer bu sahneleri atıp yazar ekibiyle ek sahneler yazdı.
Yanardağ ile 5 bin TL’ye anlaşan Sezer, yazılan ‘masum aşk sahneleri için’ de Yanardağ’a 5 bin TL daha ödedi. Yanardağ ile Sezer’in hazırlanan ilk fragmanda yatak ve küvet sahnesi yer alıyor.


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