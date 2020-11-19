Eşi ve kızının Koronavirüs testi pozitif çıkan AYM Başkanı Zühtü Arslan 14 gün karantinada kalacak

AYM Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi. Arslan'ın katılamayacağı Yüce Divan yargılaması ise ertelenmeyecek.

Başkan Arslan'ın eşi ve kızına, Covid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı. Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

24 Kasım Salı günü yapılacağı ilan edilen Yüce Divan yargılaması ertelenmeyecek. FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay, 'görevi kötüye kullanma' suçu yönünden Yüce Divan'da yargılanacak. Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri öne sürülen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma salı günü yapılacak. Arslan, ilk duruşmaya katılamayacak. Yüce Divan’a AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.