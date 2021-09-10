Eşi ve iki çocuğu öldürülen Emine Şenyaşar Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden ve Yıldız'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan Emine Şenyaşar, bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

GazeteDuvar'ın haberine göre, ifade tutanağında Emine Şenyaşar’a verdiği bir röportajda kullandığı “Soysuz da biliyor” ifadesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kast edip etmediği soruldu. Tercüman eşliğinde Kürtçe olarak verdiği ifadesinde, bununla kastettiği kişinin Süleyman Soylu olmadığını söyleyen anne Şenyaşar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Üç yıldır gizli olarak devam eden dosyadan haber yok”

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Urfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Emine Şenyaşar’ın avukatı Gökhan Dayık “Emine Şenyaşar’a geçtiğimiz günlerde milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı, bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla savcılıkta ifadesi alındı. Üç yıldır gizli olarak devam eden soruşturma dosyasından ise haber yok” dedi.

Emine Şenyaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Fadıl Şenyaşar ile birlikte 9 Mart’tan beri Şanlıurfa Adliyesi önünde “adalet nöbeti” tutuyor. Dün Urfa 2. Asliye Mahkemesi’nde Emine Şenyaşar hakkında AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.