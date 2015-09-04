Eşi ve çocuklarını kaybeden Abdullah Kurdi, Kanada’nın vatandaşlık teklifini reddetti

Bodrum’dan bindikleri botun su alıp ters dönmesi sonucu düşerek annesi ve ağabeyiyle yaşamını yitiren minik Aylan’ın babası Abdullah Kurdi, Kanada vatandaşlığını reddetti.

Bodrum’da beşi çocuk 12 kişinin öldüğü umut yolculuğunda ikinci bottaki faciada eşi 27 yaşındaki Zahim Kurdi, oğulları üç yaşındaki Aylan Kurdi ile beş yaşındaki Galip Kurdi’yi yitiren baba Abdullah Kurdi’nin daha önce ailesiyle birlikte Kanada’ya iltica talep ettiği ortaya çıkmıştı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Chris Alexander, seçim kampanyasını geçici olarak askıya aldığını ve bakanlıkta mülteci krizini ele alacaklarını duyurdu.

Bakanlık yetkilileri Kanada vatandaşlığı teklif edilen baba Abdullah Kurdi’nin bu teklifi reddettiğini bildirdi.

İltica talebi haziran ayında reddedildi

Abdullah Kurdi’nin Kanada’nın Vancouver kentinde yaşayan kızkardeşi Fatıma Kurdi de, kardeşinin Kanada makamlarına yaptığı iltica başvurusunun, geçen haziran ayında reddedildiğini açıklamıştı.

Kanadalı yetkililer kendilerine böyle bir başvuru talebinin gelmediğini savundu.