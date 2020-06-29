Eşi ve çocukları çalışmadıkları hâlde kamu kaynaklarından yararlanmıştı; Eski Fransa Başbakanı Fillon'a yolsuzluktan hapis cezası

Eski Fransa Başbakanı François Fillon, eşi ve çocuklarını gerçekte çalışmadıkları halde kamu kaynaklarından faydalandırmaktan suçlu bulundu. Fillon, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Başbakanı Fillon yolsuzluk suçundan 3 yılı ertelenmiş toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fillon'a ayrıca 375 bin euro para cezası verildi.

2017 yılında cumhurbaşkanı adayı olan Fillon hakkında ilk yolsuzluk iddiaları haftalık hiciv dergisi Le Canard Enchaine'de çıkmıştı. Fillon'un eşi Penelope Fillon'un 1998 ve 2003 yılları arasında "Parlamento asistanı" görevinde olduğu daha sonra 2 çocuğunun da aynı görevde 2005 ve 2007 yılları arasında gözüktüğü ortaya çıkmıştı. Fillon'un çocukları bu görevlerle toplam 117 bin Euro kazanmıştı. Öte yandan Penelope Fillon ve çocukların bu görevde aktif çalıştıklarına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Fillon ve eşi mahkemede itirazda bulunacaklarını söyledi.