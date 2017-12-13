T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşi ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, evi yakıp pencereden atladı (3)

ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ Erol Adıyaman'ın öldürdüğü eşi Safiye, kızları Selenay ve Nazlı Nur Sultan ile oğlu Çınar Berk'in cenazeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenaze namazı için Hunat Camii'ne getirild

13 Aralık 2017 19:19

ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
Erol Adıyaman\'ın öldürdüğü eşi Safiye, kızları Selenay ve Nazlı Nur Sultan ile oğlu Çınar Berk\'in cenazeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenaze namazı için Hunat Camii\'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılanan cenaze namazının ardından anne ve çocukları Erkilet Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Bu arada, yapılan otopside, Erol Adıyaman\'ın eşini 5, kızı Selenay\'ı 9, Nazlı Nur Sultan\'ı 7, oğlu Çınar Berk\'i ise 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANNE VETOPRAĞA VERİLDİ Erol AdıyamanSafiyeSelenayNazlı Nur SultanBerkAraştırma HastanesiHunat CamiiErkilet MezarlığıBuErol AdıyamanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24