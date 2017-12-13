Eşi ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, evi yakıp pencereden atladı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Erol Adıyaman (41), iddiaya göre gece evde alkol aldığı için tartıştığı eşi Safiye Adıyaman\'ı (41), kalbi ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. Erol Adıyaman, annelerinin çığlıklarıyla uyanan çocukları Selenay (16), Nazlı Nur (7) ve Çınar Berk\'i (3) de boğazlarını keserek öldürdü. Erol Adıyaman, evi ateşe verdikten sonra 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan Adıyaman, gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tacettinveli Mahallesi Deliklitaş mevkisindeki Alan Apartmanı\'nda 2\'nci kattaki dairede saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sigorta ve kasko işi yapan Erol Adıyaman, dün akşam evde iddiaya göre alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, 17 yıldır evli olduğu ikinci eşi Safiye Adıyaman kendisini uyardı. Çift arasında çıkan tartışma büyüdü. Daha önce uyuşturucu kullanımı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Erol Adıyaman, cinnet getirdi ve eşi Safiye Adıyaman\'ı kalbi ile boynundan bıçaklayarak öldürdü. Erol Adıyaman daha sonra da eşinin çığlıkları üzerine uyanan çocukları Selenay, Nazlı Nur ve Çınar Berk\'i de boğazlarını keserek öldürdü.

EVİ YAKIP, PENCEREDEN ATLADI

Eşi ve çocuklarını iki ayrı bıçakla öldüren Erol Adıyaman, daha sonra evi ateşe verdi. Evde yangın çıkaran Adıyaman, pencereye çıkarak aşağı atladı. Elindeki suç aleti bıçağın üzerine düşen Adıyaman, ağır yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin duran kalbini çalıştırdığı Erol Adıyaman, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. Adıyaman burada yoğun bakım servisine alındı.

Evdeki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

10 AYRI ADLİ İŞLEMDE ADI VAR

Erol Adıyaman\'ın katlettiği eşi ve 3 çocuğunun cesetleri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tıp Morgu\'na konuldu. Geçen yıl Kayseri Akıl ve Ruh sağlığı Hastanesi\'nde tedavi görüp, alkol alımının yanı sıra psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Erol Adıyaman\'ın, 2011-2016 yılları arasında 10 ayrı suçta şüpheli, sanık ve şikayetçi olarak adının karıştığı ve hakkında adli işlem uygulandığı ortaya çıktı.

Son beş yılda iki kez evden ayrılan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan, Ağrı nüfusuna kayıtlı Erol Adıyaman\'ın, birinci evliliğinden de 21 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.



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