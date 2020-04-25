Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti

Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Demiröz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yakın mesai arkadaşları arasındaydı.

O dönem Kültür İşleri Dairesi'ni yöneten Demiröz, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Şenol Demiröz kimdir?

23 Mayıs 1950, Adapazarı doğumlu. Sakarya Lisesinde okudu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın - Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Uzmanı ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı. TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde bulundu.