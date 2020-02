Eşi tarafından tehdit edildi: Devlet ben öldükten sonra mı tedbir alacak?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. 2018 yılı ocak ayında 28, Şubat ayında 49, Mart ayında ise 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Sevkan Ordu, şiddet görerek hayatını kaybeden kadınlardan biri olmak istemediğini ve eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek “Devlet ben öldükten sonra mı tedbir alacak?” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sevkan Ordu yaklaşık 15 yıldır eşi Özkan Ordu’nun şiddetine maruz kalıyor. Daha fazla dayanamadığı için 2 yaşındaki oğlu ve 12 yaşındaki kızıyla ailesinin evine sığınan Sevkan, yaşadıklarını gazetemize anlattı. Eşinden ayrılmak üzere 30 Ekim 2017’de boşanma talebiyle mahkemeye başvurduğunu ifade eden Sevkan, kendisinin ve ailesinin defalarca ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Defalarca şikâyetçi olduğu halde resmi kurumların tedbir almadığını da söyleyen Sevkan, “Ülkede adalet yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak?” diye sordu.

‘Kendimi güvende hissetmiyorum’

Her an ölümle burun burna yaşadığını belirten Sevkan Ordu, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı: “Boşanma davası açtım. Çocuklarımın geçici velayeti bende. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen her gece sitemizin önünde dolaşıyor, tehdit mesajları atmaya devam ediyor. Ailemin evi dokuzuncu katta olmasına rağmen kendimi hâlâ güvende hissetmiyorum. Balkona çıkmaya korkuyorum. Devlet ne zaman önlem alacak? Çocuklarım annesiz kalınca mı? Benim annemin babamın içi yanınca mı? “

Boşanmak istediği kocasının, 3 yıl uyuşturucu satıcılığından cezaevinde kaldığını belirten Sevkan “ Beni, komşularımı, ailemi, çocuklarımı tehdit eden birinin hâlâ dışarıda olması ve polisin, savcının buna ses çıkarmamasına anlam veremiyorum. Bütün bu tehditler üzerine evimizin karşısında silah sıkılıyor. Babamın arabası kurşunlanıyor. Babama ait iş yeri kundaklanıyor. Polise; ‘gelin güvenlik kamerası görüntülerini alın’ diyoruz. Bize verilen cevap ‘Siz müsait olduğunuzda güvenlik kayıtlarını flaşa atıp, mermilerle bize getirirsiniz’ şeklinde oluyor. Annemle beraber çevrede bulduğumuz mermi kovanları ve güvenlik kamerası görüntüleriyle polise gittik. Polisler şikâyet için yeterli delil olmadığını söylediler” diye konuştu.

Sevkan Ordu kocasının daha önce çocuklarının gözü önünde kendisini yakmaya çalıştığını da belirterek “Eşimin korkusundan hiç kimse, kendisinden şiddet gören anne ve babası dahi sesini çıkaramadı. Polise gidince de şikâyet edilen yine biz kadınlar oluyoruz. Suçlu serbestçe dolaşıyorken, şiddete maruz kalmamıza rağmen ifadeye çağrılan, delilleri toplayın denen bizler oluyoruz. Gördüğüm bütün kadın katliamlarında koruma talebi yapılmış. Ama buna rağmen kadınlar ölmeye devam etmiş. Ben sadece çocuklarım için, ailem için; başta kadınlar olmak üzere herkesin bana sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

"Adamı yakalayıp geri bıraktılar, can güvenliğimiz yok"

Evrensel'e konuşan Sevkan’ın annesi Feride Ordu, “Arabamız kurşunlandı. İşyerimiz yakıldı. Evimizin önünde silahla ateş açıldı. Ama bizi tehdit eden kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Hani burada hak, adalet?” diye sordu.

Sevkan’ın babası Şevket Gül ise 40 yıldır Malatya’da esnaf olduğunu ifade ederek “ Evimin önünde aracım kurşunlandı. Tehditler aldım. Şimdi de iş yerim yakıldı. Hatta iş yerim yakılmadan bir gün önce de tehditler aldım. Polise gerekenleri söyledim. Maalesef adamı yakalayıp geri bıraktılar. Şu anda da can güvenliğimiz yok. Elimiz kolumuz bağlı. Eşim, çocuklarım hepsi tehlikede. Bu saatten sonra neler olacağını hesap etmeye çalışıyoruz. Bizler yetkililerden, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Konuyu basından öğrenen Emek Partisi (EMEP) Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Şube Başkanı Latife Ulutaş, parti ve dernek yöneticileriyle birlikte Sevkan Ordu’nun evini ziyaret etti. Burada konuşan PSAKD Şube Başkanı Latife Ulutaş iddiaların son derece ciddi ve kaygı verici olduğunu ifade ederek, “Kadın cinayetlerinin bu derece arttığı bir dönemde bizlerin daha fazla yan yana durmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma sadece Sevkan için değil bütün kadınlar içindir. Bizler de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yalnız değilsiniz” diye konuştu. Ulutaş’ın ardından söz alan EMEP il başkanı Kemal Gültekin de adalet sistemini eleştirerek “Her yıl yüzlerce kadın; kocası, eski sevgilisi ya da hiç tanımadığı birileri tarafından öldürülüyor. Binlercesi şiddete maruz kalıyor. Bütün bunlar uzaklaştırma, koruma kararlarına rağmen yaşanıyor. Artık yetkililerin kadın cinayetlerine bakış açısının münferit bir olaya bakış açısı gibi olmaktan çıkması ve gerçek tedbirler alınması gerekiyor. Bizler ilimizde yaşanan bu olaya sessiz kalamayız. Sevkan’ın sesine ses katmak zorundayız. Bütün kitle örgütlerini Sevkan’la dayanışmaya, yalnız bırakmamaya çağırıyoruz” dedi.