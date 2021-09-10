Bursa'da bir kişi eşini rehin aldı

Bursa'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınan, polisin operasyonuyla kurtarılan S.H. (32), "Evin kapısını kilitleyip, beni yatak odasına sürükledi. Korkudan odamın kapısını kapattım. Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı. Çok korktum" dedi.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan B.H. bıçakla rehin aldığı eşi S.H.'yi yatak odasına sürükleyip darp etti. Evin kapısını da kilitleyen B.H.'den korkan S.H., kendisini bir odaya kapatarak cep telefonuyla eşinin ailesinden yardım istedi. S.H.'nin çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Pencereden eve giren ekipler, bıçakla kendilerine direnen B.H.'yi getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında 3 polis memuru da yaralandı. S.H. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Beni yatak odasına kilitledi"

Darp edilen ve rehin alınan S.H. şu şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik rahatsızlığı olan eşimle evliliğimizin son 3 yılı sorunlu geçti. Olay günü, öğle saatlerinde beni yatak odasına kilitledi. Bir süre burada kaldım. Daha sonra eşimin annesi ile babasını cep telefonu ile aradım. Onlar, kendisini ikna edemedi. Bu sırada polise haber verildi. Gelen görevliler, sakin olmamı isteyip beni itfaiye müdürlüğüne ait aracın merdiveni ile kurtaracaklarını söyledi. Polisler, araçla pencereye yanaşırken, kilitlediğim yatak odasının kapısını kırarak içeri giren eşim beni saçımdan tutarak dövdü. Bıçaklayacağı sırada pencereden içeri giren polisler onu etkisiz hale getirip beni kurtardı. Çok ama çok korktum."

Gözaltına alınan B.H. de ifadesi şu iddialarda bulundu:

"Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum. Bir ortama girdiğimde, insanların özel hayatımla ilgili konuştuklarını düşünüyorum. Bir süre önce psikiyatride tedavi gördüm. Olay günü, eşimle kavga ettik. Olayın büyümeme için onu odaya koydum. Daha sonra annem ve babam geldi, onlarla konuştum. Polisler, beni ikna etmeye çalıştı. O sırada cinnet halindeydim. Eşime müdahale ettim. Polisler gelip beni aldılar" dedi. B.H.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)