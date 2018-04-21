Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta boşanma davası açtığı eşi Ahmet Yapmaz (55) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Fatma Yapmaz (47) köyünde toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Karayün köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Yapmaz, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Fatma Yapmaz ile yine tartıştı. Eşini \'çocuklarının kendisinden olmadığı\' yönünde suçladığı öğrenilen Ahmet Yapmaz, kendisine ait av tüfeğini alıp, dehşet saçtı. Ahmet Yapmaz, önce eşi Fatma Yapmaz\'a, ardından da kendisine engel olmak isteyen oğlu Mustafa Yapmaz ve gelini Hürü Yapmaz\'a peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Fatma Yapmaz, kaldırıldığı Numune Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Oğlu Mustafa ve gelini Hürü Yapmaz ise tedaviye alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işleminin ardından Fatma Yapmaz\'ın cenazesi Karayün köyüne getirildi. Yapmaz için öğlen namazı sonrası Aziz Önder Cami\'sinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Fatma Yapmaz\'ın yakınları ile köylüler katıldı. Namazın ardından Yapmaz\'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayda yaralanan Mustafa-Hürü Yapmaz çiftinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Olay sonrası jandarmaya teslim olan şüpheli Ahmet Yapmaz\'ın sorgusunun devam ettiği belirtildi.



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