T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşi tarafından işkence edilip, bıçaklanan kadın kurtarılamadı (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep'te, eşi İlhan Kaya tarafından bıçaklanıp hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi

22 Ocak 2018 20:15

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep\'te, eşi İlhan Kaya tarafından bıçaklanıp hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Neslihan Kaya\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuk annesi kadın için Baheaddin Nakıboğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende kadının babası Mehmet Kalınkara tabuta sarılarak \'Meleğim mekanın cennet olsun, ardından bende geleceğim\' diyerek gözyaşı döktü, annesi Şemsi Kalınkara ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Neslihan Kaya\'nın cenazesi, ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ GaziantepKayaNeslihan KayaAdli Tıp KurumundakiNakıboğlu CamisindeMehmet KalınkaraKalınkaraAsri MezarlıktaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24