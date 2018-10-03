Eşi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: Her evde oluyor bunlar

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz yıl hamile olan eşi Hülya G.’yi 5 yerinden bıçaklayan Yılmaz G.’nin yargılanmasına devam edildi. Kendisini öldürmeye teşebbüs eden eşinden şikâyetçi olmaktan vazgeçen kadın "Her evde yaşanan şeyler. Ne olur onu serbest bırakın” dedi. Mahkeme, 17 aydır tutuklu bulunan Yılmaz G.'yi tahliye etti.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de 28 Nisan 2017'de Yılmaz G. ile hamile eşi Hülya G. arasında 3 çocuğuyla birlikte kahvaltı yaparken tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Yılmaz G. ekmek bıçağıyla eşini beş yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırılırken, Yılmaz G. ise bir anlık sinirle bıçakladığını söyledi.

Gözaltına alınan Yılmaz G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan soruşturmanın ardından Yılmaz G. hakkında hamile olduğunu bildiği eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

20 yılla yargılanıyordu

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz G., eşi Hülya G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapor sunuldu. Raporda Yılmaz G.'nin aklı dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasını açıklayarak, sanık Yılmaz G.'nin hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığı, bu nedenle hamile olduğu bilinen eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Her evde oluyor bunlar"

Duruşmada, aldığı bıçak darbelerine rağmen bebeğini doğuran Hülya G., şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek “Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın” dedi.

Tutuklu sanık Yılmaz G. ise savunmasına eşi ile aralarında bir sıkıntı olmadığını belirterek başladı. Yılmaz G. “Eşim cezaevine geliyor görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum. Yaklaşık 15 aydır içerdeyim” dedi.

“Eşime güveniyorum"

Mahkeme heyeti, Hülya G.'nin şikâyetinden vazgeçmesini ve sanık Yılmaz G.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Duruşmanın ardından karara sevinen Hülya G. “Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum” dedi.