Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken'den aylar sonra bir ilk

Eşi eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından her fırsatta yaşadığı acıyı dile getiren Erken, önceki gün oğlunu dişçiye götürdü. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı.



Verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Ece Erken, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım" dedi.