Eşi Ozan Çolakoğlu'ndan, Gülşen'e destek: Rahatsız olan o mekâna gelmez, herkes işine baksın

Eşi için "Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta" ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söyledi.

Çolakoğlu şöyle konuştu:

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu, herkes kendi işine baksın."