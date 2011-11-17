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Yaşam

Eşi öldürme teşebbüsüne 15 yıl hapis

Eşi Kadife Şahin'i sokak ortasında 3 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan 2 çocuk babası Musa Şahin, 15 yıl hapis cezasına &ccedi

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Bursa'da kendisini terk edip annesinin yanına giden eşi Kadife Şahin'i sokak ortasında 3 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan 2 çocuk babası Musa Şahin, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Musa Şahin (47) son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, müşteki Kadife Şahin (45) ile tarafların avukatları katıldı.


Tutuklu sanık Musa Şahin son sözünde, ''Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum'' dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs ettiğine kanaat getirerek 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığın, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla indirdi.



Olay


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Ekim 2010'da, kendisini terk edip annesinin yanına giden eşi Kadife Şahin'i dönmeye ikna edemeyen 2 çocuk babası Musa Şahin (47), eşini sokak ortasında 3 yerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Kadife Şahin ambulansla hastaneye kaldırılırken, öfkeli koca adliyeye gelerek polise teslim olmuştu. Rahatsızlanınca, alkole hap karıştırıp içerek intihara kalkıştığı anlaşılan Musa Şahin, ambulansla Bursa Devlet Hastanesine götürülmüştü. Midesi yıkanan Şahin, tedavisinin ardından adli makamlarca tutuklanmıştı.



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