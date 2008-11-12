Eşi olamadı, kardeşi oldu

Mustafa Topaloğlu'nun birlikte nikâhsız yaşadığı Derya Hanım, 'Topaloğlu' soyadını kullansın diye ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırılmış.



Resmi nikâhlı eşi boşanmıyor



Mustafa Topaloğlu'ndan literatüre geçecek buluş. Topaloğlu’nun resmi nikâh kıyamadığı Derya Hanım’ı nüfusta kardeşi olarak kayıt ettirdiği iddia edildi! Resmi nikâhlı eşi Hasibe Hanım boşanmaya yanaşmadığı için ünlü türkücünün 10 yıldır birlikte yaşadığı Derya Hanım 'Topaloğlu' soyadını kullanamıyormuş. Mustafa Topaloğlu bu durumu ortadan kaldırmak için çareyi birlikte yaşadığı Derya Hanım’ı ailesinin nüfusuna yazdırmakta bulmuş.



Evlatlıktan reddedildi



Kızlarının 'Topaloğlu' soyadını taşıyabilmesi için Derya Hanım'ın ailesi, kızlarını evlatlıktan reddetmiş. Ardından da Mustafa Topaloğlu'nun anne-babası Derya Hanım'ı kızları olarak nüfusa kaydettirmiş. Eski soyadı 'Yüksel' olan Derya Hanım böylece nüfus kayıtlarına 'Derya Topaloğlu' adıyla, ünlü türkücünün kardeşi olarak geçmiş.



Türbanı çıkardı düğüne gitti



Mustafa Topaloğlu'nun birlikte yaşadığı eşi Derya Hanım, en son Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlunun düğününe türbansız olarak katılmıştı. Derya Hanım, "Türbandan dolayı saç diplerim yara oldu. Altı ay tedavi gördüm, sonra da takmayı bıraktım" demişti.

