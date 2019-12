Eşi okuma öğrensin diye evini bağışladı

Karısını okuma-yazma kursuna göndermek isteyen ama ders için bina olmadığını öğrenen Hamit Seven, sınıf yapılması amacıyla oğlu için yaptırdığı daireyi verdi.



İzmir'in Torbalı ilçesinde eşini okuma yazma kursuna göndermek isteyen ancak mahallede kurs açılacak kamu binası olmadığını öğrenen Hamit Seven, oğlu için yaptığı ve daha elektriğini bile bağlatamadığı daireyi kurs için tahsis etti. Bu binayla iki ayrı sınıf oluşturan Halk Eğitim Merkezi, 25 kadına okuma yazma öğretmeye başladı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre diğer ilçelere göre okuma yazma bilmeyenlerin oranının daha yüksek olduğu Torbalı'da kaymakamlık, mahallelerde ön tespit yaparak okuma-yazma kursları açmak için harekete geçti. İlçenin dışında kalan Beşevler bölgesinde de aralarında Birgül Seven'in de bulunduğu 25 kadın kurs için başvuruda bulundu Ancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, mahallede kurs açacak kamu binası bulamayınca buradaki 25 kişi merkezde açılacak kursa alınmak istendi.



Oğlu evlenene kadar…



Durumu öğrenince eşinin ve diğer komşularının Torbalı'ya gitmesine gönlü razı olmayan Hamit Seven, oğlu için yaptırdığı evin üçüncü katını Halk Eğitimi Merkezi'ne verdi. Halk Eğitim Merkezi de henüz elektriği bile bağlanmayan dairede iki sınıf oluşturup kursu hemen açtı. Oğlu için yaptırdığı daireyi okuma- yazma kursuna tahsis eden Hamit Seven "Oğlum evleninceye kadar evim devletin. Yeter ki cehaletle savaşılsın" dedi.