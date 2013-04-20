Eşi imamla kaçınca camiyi bastı

Aydın'da köy imamı, Facebook'ta tanıştığı iki çocuk annesi bir kadını kaçırarak görev yaptığı camide sakladı. Kaçırılan kadının eşi, camiyi bastı.

Aydın'ın Dalama beldesi Karahayıt köyünde, geçici görevlendirmeyle köye atanan imam M.Ö., Facebook'tan tanıştığı Aydın merkezde yaşayan evli kadınla tanıştı. İkili 9 Nisan Salı günü kaçarak, imamın görev yaptığı camide gizlendi. Eşinin izini süren koca, cuma namazı saatinde köy camisine gelerek, 'Karımı kaçıran imam nerede?' diye bağırmaya başladı.

Hutbe okuyan imamın üzerine yürüyen koca, "Bu şerefsiz eşimi kaçırıp, iki çocuğumu yetim bıraktı. Bunun arkasında saf tutulmaz. Bunun kıldırdığı namaz da kabul olmaz" dedi.

İmam M.Ö. izinli olduğu için o gün camide görevli olan diğer imam Mustafa Şahin ve cemaat, öfkeli kocaya durumu anlatarak sakinleştirmeye çalıştı. M.Ö. ile karısının köyde olmadığını öğrenen öfkeli koca, aracına binerek köyden ayrıldı.

Sabah.com'un haberine göre, olay günü izinli olan imamın, o günden sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. İmamın, kaçırdığı evli kadını camide sakladığının ortaya çıkması üzerine cemaat isyan etti.

Köy muhtarı Mehmet Erdem, cemaatin camiden soğuduğunu belirterek imamın görevden alınması için müftülük ve Diyanet'e başvurduklarını söyledi. Skandalın ortaya çıkması üzerine Aydın Valiliği'nin talimatıyla İl Müftülüğü de imam M.Ö. hakkında soruşturma başlattı.