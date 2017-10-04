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Eşi ile tartışıp ikinci kat balkonundan atlayan kadın, yaralandı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de eşi Selahattin G

04 Ekim 2017 20:40

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de eşi Selahattin G. ile tartışıp ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayan Hacer G., ağır yaralandı.
Olay, Akarbaşı Mahallesi Çiçekçi Sokak\'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Selahattin G. ile eşi Hacer G. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hacer G. ikinci kattaki evin balkonuna çıkıp, aşağı atladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacer G., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Hacer G., eşi ile tartıştıktan sonra intihar etmek amacıyla balkondan atladığını söyledi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Komşularından bazıları ise olay yerine gelen polislere Hacer G.\'yi tartıştığı eşinin balkondan aşağıya atmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Selahatin G.\'yi gözaltına aldı. 2 çocuk babası ve torun sahibi olduğu belirtilen Selahattin G. polislere 35 yıllık eşini balkondan atmadığını söyleyerek, \"Bizde gelinlikle gelen kefenle gider. Eşimi ben aşağıya atmadım. Tartışmamız sonrası kendisini atacağını söyleyerek balkona gitti. Ben engel olmaya çalıştım. Ancak tutamadım\" dedi.

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