Eşi ile kızı Kayahan'ın doğum gününü ayrı ayrı kutladı

Kayahan’ın eşi İpek Açar ile kızı Beste Haravon, merhum sanatçının doğum gününü de ayrı ayrı kutladı. ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ gecesine katılmayan Haravon, babası için tavernada doğum günü gecesi düzenledi

Habertürk'ün haberine göre, miras kavgası nedeniyle karşı karşıya gelen İpek Açar ile Beste Haravon’un arası bu kez merhum sanatçının yaş günü kutlaması nedeniyle gerildi. Açar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi’nde ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ gecesi düzenlerken Haravon, Zorba Taverna’da alternatif bir yaş günü partisi organize etti.

"Hakkım ne ise onu alacağım"

Açar'ın organize ettiği geceye yeri ayrılmasına rağmen katılmayan Haravon, sahnede birkaç cümle söyleme isteği kabul edilmediği için konsere gitmediğini açıkladı. “İpek, gitmediğim için ağlamıştır ama üzülmesin, Nilüfer ablası onu teselli eder” diyen Haravon, “Yasalara göre hakkım ne ise onu alacağım” diyerek miras tartışmasına nokta koydu. Haliç Kongre Merkezi’ndeki gecede Beste Haravon için ayrılan koltuk boş kaldı. Duygusal anların yaşandığı konserin açılışı İpek Açar’ın seslendirdiği şarkıyla başladı.

Gözyaşlarını tutamadı

Beste Haravon, babasının kendisi için bestelediği ‘E Bebeğim E’ şarkısını seslendirirken gözyaşlarını tutamadı.Gecenin finalinde ise babası için hazırlattığı gitarlı pastanın mumlarını üfledi.