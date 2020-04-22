Eşi, iki çocuğu ve komşusunu tabancayla rehin aldı, "Kıskançlıktan yaptım" dedi, serbest kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Banu T. ve 2 çocuğu ile eşinin komşusunu tabancayla rehin alan Halil T. (38), özel harekat polisi binaya girmek için hazırlık yaparken teslim oldu. Mahkemede kıskançlık nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığını öne süren Hail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil T., bir aydır ayrı yaşadığı, öğretmen olan eşi Banu T.'nin yaşadığı eve gitti.

Tabancayla rehin aldı

Halil T., burada eşi Banu ve 2 çocuğuyla eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokak kapatılarak, Özel Hareket polisleri çağırıldı.



Halil T., kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Polis binaya girmek için hazırlık yaparken, Halil T., pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı. Halil T., gözaltına alındı.

"Barışmak için geldim, kıskançlıktan yaptım" savunmasıyla serbest kaldı

Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Halil T., ifadesinde, "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi.



Mahkeme, Halil T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.