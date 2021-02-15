Eşi için Attila'nın tahtından yaptırdı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Azerbaycanlı bir iş kadını, eşi için Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Attila'nın tahtından yaptırdı. Yarım tonluk taht, 10 bin dolara mal oldu.



Azerbaycan'da yaşayan ve aynı zamanda Bursa'da iş yapan bir iş kadını, İnegöl ilçesinde bulunan ahşap ustası Metin Çiftçi'yle irtibata geçerek eşi için taht yapılmasını istedi.



Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Atilla'nın tahtından yola çıkılarak önce bir araştırma yapıldı. Tamamen gürgenden makine değmeden el emeğiyle 3 ayda taht yapıldı.



Her aşamasını müşterisiyle paylaşan Çiftçi, kendisinin de beğenmesiyle Azerbaycanlı iş kadınına teslim edecek. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin dolar olan ve 5 parçadan oluşan tahtın ağırlığı ise 500 kilogram. (İHA)