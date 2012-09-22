T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşi evdeyken dansöz getirdi!

Sakarya'da bir kadın, eve yanında dansözle gelen kocasına saldırdı.

22 Eylül 2012 02:36

 

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde, evine bir restoranda tanıştığı oryantal kadını götüren 31 yaşındaki Ahmet Ç., tartıştığı 27 yaşındaki eşi S.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından genç kadın gözaltına alındı. 
 
Olay dün gece Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ahmet Ç., dün gece ilçede bulunan bir restoranda alkol alıp eğlendi. Ahmet Ç. burada tanıştığı genç oryantal kadını da gece evine götürdü. S.Ç., eşinin eve yanında bir kadınla geldiğini görünce öfkelenip bağırmaya başladı. Bunun üzerine S.Ç. ile Ahmet Ç. arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 
 
İddiaya göre Ahmet Ç., bir elinde bıçak varken eşini dövmeye başladı. S.Ç., aşırı alkollü olduğu belirtilen Ahmet Ç.’nin elindeki bıçağı alarak eşini kalbi ve sırtından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ahmet Ç. olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla önce Hendek Devlet Hastanesi’ne, buradan da Adapazarı’ndaki Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ahmet Ç. kurtarılamadı. 
 
Olayın ardından S.Ç. gözaltına alındı. 

ETİKETLER

dansözkarıkocasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24