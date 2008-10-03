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Politika

Eşi de Genç'in çıkışlarından dertli

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Gül'ü protesto eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in çıkışlarından, AKP kadar eşi Sevim Gen&cc

03 Ekim 2008 03:00


TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü protesto eden Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in çıkışlarından, AKP kadar eşi Sevim Genç'in de rahatsız olduğu ortaya çıktı


Meclis'in açılış resepsiyonuna katılan Sevim Genç, "Kaç kere söyledim yapma diye. Kişileri hedef alıyor, çok yanlış. Sonuçta karşısındaki Cumhurbaşkanı. Tüm Türkiye'yi temsil ediyor" diye dert yandı. Kamer Genç, eşi ve oğlu Seçkin Genç ile geldiği resepsiyonun girişinde, Toptan çiftinin elini sıkarken sitemle karşılaştı. Toptan, Genç'e, "Yaptın yapacağını" diye sitem etti. Saime Toptan da Sevim Genç'e, "Söyle eşine, benim eşim kürsüdeyken tek kelime etmesin" diye espri yaptı.

Genç'ten Gül'e protesto

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