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Eşi, Davala’ya 'dangalak' dedi

Eski milli futbolcu Ümit Davala’nın boşanma davasında arkadaşı şahitlik yaptı: “Tuğçe, Ümit’e sürekli hakaret ediyordu. Hatta bir yemekte ’dangalak’ ve ’d&uu

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Eski milli futbolcu Ümit Davala’nın boşanma davasında arkadaşı şahitlik yaptı: “Tuğçe, Ümit’e sürekli hakaret ediyordu. Hatta bir yemekte ’dangalak’ ve ’dü..’ dedi...”

Eski milli futbolcu Ümit Davala’nın, 4 yıllık eşi Tuğçe Davala’ya açtığı boşanma davasında bu kez şahitleri konuştu. Davala’nın 9 yıllık arkadaşı Okan Kök, bir keresinde Ümit ve Tuğçe Davala ile yemeğe gittiklerinde belirterek, “Aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Tuğçe sesini biraz yükseltince Ümit, ’Hayatım biraz sesini alçalt’ dedi. Bunun üzerine Tuğçe de ’Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım dangalak dü...’ diye cevap verdi. Ümit’in Galatasaray’la yaptığı teknik direktörlük yardımcılığı anlaşması sona erdiğinde morali çok bozuktu. Kendisi Galatasaray’la bir daha işim olmaz’ deyince Tuğçe de ’Bundan sonra benim de seninle işim olmaz’ diyerek evden çıkıp gitti” dedi. Ümit Davala’nın 5 yıllık arkadaşı Ahmet Kayalı ise Tuğçe Davala’nın babası Nuri Yavuz Gökdağ’ın, “Eşşek-oğlueşek, Tuğçe ile birlikte olmuyormuş” dediğini ve Tuğçe Davala’nın da “Ümit’in bir ilişkisi olursa bunu kameraya alın ben de ileride onu delil olarak sunayım” dediğini anlattı. Ümit Davala’nın 13 senelik komşusu Perihan Özdemir de “Tuğçe, gelinime Ümit’in sonradan görme cahil bir insan olduğunu ve zaten onunla parası için evlendiğini söylemiş” dedi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve kalan tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



Ümit Davala, boşanma davasının istedikleri mahkemede görülmesi için 15 ayrı dava açmıştı.

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