T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eşi, Berlusconi'yi seks kliniğine yatırmaya çalışmış

Eşi ve üç çocuğu, Berlusconi'yi bir kliniğe gidip seks bağımlılığı tedavisi görmesi için ikna etmeye çalışıyormuş.

24 Ağustos 2009 03:00

İngiliz Times gazetesi, eşi ve üç çocuğunun 72 yaşındaki Berlusconi'yi bir kliniğe gidip seks bağımlılığı tedavisi görmesi için ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Gazete iddiasını, Berlusconi'nin eşi Veronica Lario ile (53) yapılan söyleşilerden oluşan ve çarşamba günü yayımlanacak kitaba dayandırdı. Kitabı hazırlayan Maria Latella, tele kız Patrizia D'Addario'nun geçen Kasım'da Roma'daki ikametgahında Berlusconi ile birlikte olduğunu söylemesinden ve Berlusconi'nin çıplak resimlerinin basına yansımasından sonra, 19 yıllık eşi Veronica'nın boşanmayı düşündüğünü ancak daha sonra onu bir seks kliniğine göndermeye ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Kitapta, Veronica'nın bu düşüncesini üç çocuğu Barbara, Eleonora ve Luigi'nin de destekleyip desteklemediği tam olarak belirtilmiyor. Berlusconi'nin Haziran ayında L'Aquila'da yapılan G-8 zirvesinden sonra bir haftalığına kliniğe gönderlimesinin gündeme geldiği ancak gerçekleşmediği söyleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24