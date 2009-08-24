Eşi, Berlusconi'yi seks kliniğine yatırmaya çalışmış

İngiliz Times gazetesi, eşi ve üç çocuğunun 72 yaşındaki Berlusconi'yi bir kliniğe gidip seks bağımlılığı tedavisi görmesi için ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Gazete iddiasını, Berlusconi'nin eşi Veronica Lario ile (53) yapılan söyleşilerden oluşan ve çarşamba günü yayımlanacak kitaba dayandırdı. Kitabı hazırlayan Maria Latella, tele kız Patrizia D'Addario'nun geçen Kasım'da Roma'daki ikametgahında Berlusconi ile birlikte olduğunu söylemesinden ve Berlusconi'nin çıplak resimlerinin basına yansımasından sonra, 19 yıllık eşi Veronica'nın boşanmayı düşündüğünü ancak daha sonra onu bir seks kliniğine göndermeye ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Kitapta, Veronica'nın bu düşüncesini üç çocuğu Barbara, Eleonora ve Luigi'nin de destekleyip desteklemediği tam olarak belirtilmiyor. Berlusconi'nin Haziran ayında L'Aquila'da yapılan G-8 zirvesinden sonra bir haftalığına kliniğe gönderlimesinin gündeme geldiği ancak gerçekleşmediği söyleniyor.