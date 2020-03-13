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Eşi barışmayınca, kendisini yaktı!

13 Mart 2020 09:45

Düzce'de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y. (40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y., tedavi altına alındı.

Evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşen G.Y'nin eşi Enes Y., gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti.

Eşini telefonla arayarak, barışmak istediğini söyleyen Enes Y, aldığı olumsuz yanıt üzerine, yanında getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)

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